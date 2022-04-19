7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضة المهمة، وأبرزها الأهلى يعود للقاهرة بطائرة خاصة من المغرب عقب مباراة الرجاء مباشرة ،اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين.

اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

الأهلى يعود للقاهرة بطائرة خاصة من المغرب عقب مباراة الرجاء مباشرة

تقرر عودة بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة على متن طائرة خاصة عقب مباراة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.