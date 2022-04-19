شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. كوكو حارس سيراميكا: سمير غانم أبدع فى شخصية فطوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب

ونجم اليوم فى نوستالجيا النجوم هو محمد كوكو حارس مرمى فريق سيراميكا .

قال كوكو أن أكثر شخصية رمضانية يحبها وكان يتابعها ، هى شخصية فطوطة ، التى جسدها سمير غانم ، منذ عدة سنوات ، والتى كانت هادفة ، ويتابعها الكبير و الصغير وأبدع فيها سمير غانم .

شخصية فطوطة عبارة عن قزم يرتدى بدلة خضراء وحذاء أصفر كبير، وله شعر كثيف، يقدم فوازير بصورة يومية فى شهر رمضان خلال السنوات الماضية.