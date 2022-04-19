شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عماد النحاس فى 10 مواجهات أمام الزمالك قبل موقعة برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة عندما يلتقى الاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تواجه عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، مع الفريق الأبيض في 10 مباريات كان آخرها يوم 21 ديسمبر من العام الماضى عندما كان النحاس مديرا فنيا للمقاولون وانتهت بخسارة الذئاب 2 /1، فى الجولة 7 من الدورى العام.

مواجهات عماد النحاس مع الزمالك جاءت كالتالي:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان حسم التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به الأهلي.

في أكتوبر2019، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الماضي.

الدور الثاني من دورى الموسم 2019/2020 فاز المقاولون بهدفى محمد عصام ولويس إداورد مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى.