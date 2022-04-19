كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندرى الليلة فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

س: ما موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى؟

ج: يلتقى فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

س: من حكم مباراة الزمالك والاتحاد الليلة؟

ج: يتولى إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى اليوم عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما عمرو عابد حكم رابع، ومحمود الدسوقى حكم فيديو ، وسامى هلهل حكم مساعد فيديو.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك و الاتحاد ؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل في حراسة المرمى، في الدفاع أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمزة المثلوثى.. في الوسط طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، سيد عبد الله نيمار، في الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

ومن المتوقع أن يخوض عماد النحاس مواجهة الزمالك بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح،خط الوسط:خالد الغندور،سعيدو سمبوري،مورو ساليفو،وإبراهيم حسن،خط الهجوم: أحمد عادل ميسي وبواتينج.

س: ما ترتيب الفريقين فى جدول الدورى ؟

ج: يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدفا، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، فى المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.