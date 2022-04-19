شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة نهائيات الدورة الرمضانية للجامعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد الرياضي للجامعات مؤتمرا صحفيا مساء غدا الأربعاء، في مدينة السادس من أكتوبر لسحب قرعة الادوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات، التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وكانت باقي نتائج الدورة التي اقيمت في الجامعات بجميع انحاء محافظات مصر قد اسفرت على حصول فريق المدن الجامعية على المركز الاول في دورة جامعة كفر الشيخ بعد فوزه على كلية التمريض ٧-٦ بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي بتعادل الفريقين ٢-٢.

وحصدت كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف صدارة الدورة بعد فوزها على كلية التجارة بضربات الترجيح ٦-٥، وحصلت كليه الاداب على المركز الثالث بفوزها على التعليم الصناعي ١-٠.

كما نجحت كلية التربيه الرياضيه بجامعة حلوان في الفوز بالمركز الاول بعد فوزها على كلية الخدمة الاجتماعية ٣-١ في النهائي، في حين حصلت كلية هندسة المطريه على المركز الثالث بفوزها على كلية التربية ٥-٤ بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث والرابع.

وتوجت كلية الخدمة الاجتماعية بلقب جامعة الفيوم بفوزها علي كلية التربية النوعية ٣-٢، وحصل فريق المدن الجامعية على المركز الثالث بفوزه علي كلية التمريض ٢-٠.

وفي جامعة طنطا حصلت كلية الحاسبات على المركز الاول بعد فوزها على كلية التربية الرياضية ٤-٣، وحصلت كلية التجاره على المركز الثالث بفوزها على كلية الحقوق ٣-٢.

وحصدت كلية التربية الرياضيه المركز الاول بجامعة المنوفية بعد فوزها على كلية الآداب، كما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث بفوزها على كلية الطب البيطري.

كما نجحت كلية الزراعة في الحصول على المركز الاول بجامعة سوهاج بعد فوزها كلية التمريض ١-٠، وحصل فريق طلاب من أجل مصر على المركز الثالث بفوزه على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ٣-١.

وفي جامعة أسيوط توجت كلية الخدمة الإجتماعية بالمركز الاول بعد فوزها على كلية التجارة، وحصلت كلية التمريض على المركز الثالث بفوزها على كلية الآداب.

وفي جامعة السويس فازت كلية التجارة على كلية الاداب ٢-١ في نصف النهائي وتأهلت لمواجهة كلية هندسة البترول في النهائي بعد فوزها على كلية العلوم ٢-٠.

وفي جامعة بنها تأهلت كلية التربية الرياضية الى النهائي بفوزها على كلية الهندسة بشبرا بضربات الترجيح لتواجه كلية التجارة في النهائي بعد تخطيها كلية العلوم بنتيجة ٢-٠.

كما فاز معهد الجزيرة العالي للحاسب الالي بالمقطم بالمركز الاول على مستوى دورة معاهد التعليم العالي، والمعهد العالي للتجارة الالكترونية بسوهاج بالمركز الثاني، في حين حصل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا على المركز الثالث.



البطولة الرمضانية للجامعات



الدورة الرمضانية للاتحاد الرياضي للجامعات



الدورة الرمضانية للجامعات