المصري يُعلن قائمته لمباراة نهضة بركان المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي معين الشعباني، القائمة التي ستدخل معسكر مغلق اليوم الثلاثاء بمدينة ببرج العرب؛ استعدادًا لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي.

ويحل المصري ضيفًا على نظيره نهضة بركان في المغرب يوم الاثنين المقبل في إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما فاز في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وجاءت قائمة المصري لمعسكره قبل مواجهة نهضة بركان المغربي كالتالي: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاتة، زياد فرج، أسامة الجزار، كريم العراقي، أحمد شوشة، محمد عنتر، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عمرو مرعي، أوستين أموتو، مصطفى سلطان، إيزي إيميكا، محمد جريندو، ياسر حامد، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، حسين رجب.