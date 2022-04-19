مدرب الرجاء يستبعد لاعبه من تحضيراته لمباراة الأهلي بسبب سلوكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية مغربية، باستبعاد المدير الفني لفريق الرجاء في بلادها، رشيد الطاوسي، للاعب فريقه محمد مورابيط عن أول حصة تدريبية ضمن تحضيراته لمواجهة الأهلي.

ويستضيف الرجاء نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما هُزم ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

وأشارت التقارير المغربية، ذاتها إلى أن الطاوسي قد أوضح لإدارة الرجاء أن استبعاد لاعبه يأتي بسبب سلوكه غير المقبول ـ بحسب وصفها ـ، وغيابه المتكرر عن الحصص التدريبية السابقة دون مبرر.

وكان مورابيط قد عاد الأسبوع الماضي للانتظام في تدريب الرجاء رفقة اللاعبين الذين تخلفوا عن مرافقة بعثة فريقه التي سافرت إلى القاهرة لخوض مباراة الأهلي.

وشارك مورابيط في الحصص التدريبية، بعد أن استمعت اللجنة التأديبية بنادي الرجاء لأقواله بخصوص غيابه غير المبرر عن الحصص التدريبية الأخيرة للنادي الأخضر.