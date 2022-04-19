الرجاء يرفض تقليص عدد تذاكر مباراته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفادت تقارير صحفية مغربية بعقد مسؤولو نادي الرجاء المغربي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الشركة المسؤولة عن تنظيم مباراته مام الأهلي في ملعب مركب محمد الخامس.

وأشارت مصادر أوردها تقرير نشره موقع le360 سبورت المغربي، إلى أن الشركة فاجأت مسؤولي الرجاء بتقليص عدد تذاكر مباراة الأهلي من 45 ألف إلى 35 ألف وهو الأمر الذي سيُكبد النادي المغربي خسائر مادية أيضًا.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مسؤولي الرجاء يرفضون بشكل قاطع تخفيض عدد تذاكر مباراتهم أمام الأهلي، حيث يصرون على بيعها عبر الإنترنت؛ لتجنب عودة السوق السوداء لمبارياته وتمكين جماهيره من حضور المباراة.

يُذكر أن الرجاء سيستضيف الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما هُزم ذهابًا بهدفين مقابل هدف.