لفتة طيبة.. طبيب الأهلي يُسعف سيدة مغربية على متن الطائرة المتجهة إلى المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، التدخل لإسعاف سيدة مغربية، كانت متواجدة على متن الطائرة التي تستقلها بعثة الفريق من القاهرة في اتجاه مطار محمد الخامس.

وحرص أبو عبلة على اسعاف السيدة المغربية التي تعرضت لوعكة صحية، ومنحها بعض الأدوية، وظل يتابع الحالة حتى وصولها إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى مطار كازابلانكا بالمغرب منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الرجاء مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وضمت قائمة الأهلي المتوجهة إلى المغرب كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

جدير بالذكر أن الأهلي قد حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة (2-1).