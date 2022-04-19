علاقة أخوة .. عندما لعب الأهلي من أجل سمعته والرجاء ليتهمهما رئيس إنيمبا بـ "التآمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - يتمتع النادي الأهلي والرجاء المغربي بعلاقات وطيدة وتاريخية على الرغم من ندرة تبادل اللاعبين التي اقتصرت فقط على السلطان بدر بانون مدافع الفريق الأحمر.

وتأتي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2005 محطة هامة في علاقة الفريقين حيث أزاح الأهلي إنيمبا النيجيري حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا محافظاً على سمعته ومبدأ اللعبة النظيفة والذي صب في مصلحة نادي الرجاء.

وفي الـ11 من سبتمبر لعام 2005 كانت الجولة الختامية لمباريات المجموعة الأولى (دور الـ 16) لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث استضاف الأهلي نادي إنيمبا على ملعب السكة الحديد وخرج الرجاء المغربي لمواجهة أياكس كيب تاون في المدينة الجنوب أفريقية.

وضمن الأهلي قبل مباراة الجولة الأخيرة الصعود رسمياً لدور النصف النهائي متصدراً مجموعته برصيد 11 نقطة فيما ودع أياكس كيب تاون البطولة حيث تذيل المجموعة برصيد 3 نقاط وجاء إنيمبا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والرجاء في المركز الثالث برصيد 5 نقاط .

وكان يحتاج الرجاء الفوز على أياكس كيب تاون وخسارة إنيميا من أجل التأهل فيما كان يكفي الفريق النيجيري التعادل من أجل التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة منافسه على الصعود حيث تفوق في المواجهة المباشرة على منافسه المغربي.

وحول الأهلي الذي لعب بت هزيمته من إنيمبا 0-1 بهدف أتيندا ساكيبو إلى فوز 2-1 بهدفي أسامة حسني الذي كانة بديلاً في هذا الموسم للثنائي المتألق عماد متعب والأنجولي فلافيو.

ولعب الأهلي بتشكيلة مطعمة ببعض البدلاء حيث دفع البرتغالي مانويل جوزيه بالثلاثي، أحمد حسن استاكوزا وأسامة حسني ورامي عادل منذ بداية المباراة بالإضافة إلى عمرو سماكة ووائل رياض "شيتوس" .

وفاز الرجاء بثلاثية نظيفة سجلها محسن ياجور وسفيان علودي وكريم فوفونا ليصعد الفريق المغربي بسبب فوز الأهلي ويصدر وقتها النادي المغربي بيان شكر إلى إدارة الأهلي وفريقه لإعلاءهم مبدأ اللعب النظيف .

ودفعت هذه الأجواء فيليكس أنيانسي أجو رئيس نادي إنيمبا النيجيري لاتهام الأهلي والرجاء بـ "التآمر" رغم خسارته أمام بطل مصر ذهاباً وإياباً.

وقال فيليكس أنيانسي في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) " تعرضنا لمؤامرة عربية بالتأكيد لأن الجميع كان يخضى إنيمبا".

وتوج الأهلي في النهاية بالبطولة بفوز الفوز على النجم الساحلي 3-0 بمجموع اللقاءين في واحدة من أقوى بطولات الأحمر في أفريقيا والتي فاز بها بدون هزيمة وبثلاثة انتصارات خارج الأرض في نسخة واحدة.