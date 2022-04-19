الأهلي يعلن تجديد تعاقده مع عبد الله عبد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، تجديد التعاقد مع عبد الله عبد السلام قائد فريق الكرة الطائرة في النادي، ليستمر مع الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة.

ووفقًا لبيان رسمي نشره النادي الأهلي، فإن عبد الله عبد السلام وقع على عقود التجديد دون أن يكون له أي مطالب، لتمسكه بالاستمرار مع الفريق.

وأشار خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي، إلى أن عبد الله عبد السلام يعد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ولديه دورًا هامًا مع الفريق.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد عبد السلام يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الفريق والمنافسة على كل الألقاب خلال الفترة المقبلة.