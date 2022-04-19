مدرب الرجاء ممنوع من التصريحات الإعلامية قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكدت تقارير إعلامية مغربية أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي قررت منع رشيد الطاوسي، مدرب الفريق، من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل المواجهة المرتقبة مع الأهلي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الرجاء، مساء الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكره موقع "le360" المغربي، فإن إدارة الرجاء أبلغت الطاوسي بمنعه من إجراء تصريحات إعلامية خارج المؤتمرات الصحفية الرسمية، وذلك للتركيز على لقاء الأهلي.

وأشار الموقع إلى أن جماهير الرجاء انتقدت الطاوسي بسبب إفراطه في الإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام قبل مواجهة الأهلي الأسبوع الماضي، وطالبته بالتركيز أكثر على المباراة وعدم الحديث عن تفاصيلها قبل نهايتها.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام كانت قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (2-1).