موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على مانشستر سيتي 3-2، في نصف النهائي.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ بـ74 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتيه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ليندلوف، هاري ماجواير، أليكس تيليس

خط الوسط: إيلانجا، بول بوجبا، برونو فرنانديز

خط الهجوم: سانشو، كريستيانو رونالدو، لينجارد

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، بتعليق: عصام الشوالي.