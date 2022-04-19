شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى مطار كازابلانكا بالمغرب منذ قليل؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

وضمت قائمة الأهلي المتوجهة إلى المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.