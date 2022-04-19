شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تجديد عقد عبد الله عبد السلام لاعب الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالنادى الأهلى تجديد عقد عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضى أن عبد السلام وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أى طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادى، مشيدًا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عبد السلام من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، فى ظل المنافسة الشديدة فى بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد العوضى على أن تجديد عقد عبد الله عبد السلام يأتى فى إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.