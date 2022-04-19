شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف موقف عمرو مرعى من مباراة نهضة بركان بعد خصم مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى والمتحدث الرسمى للنادى، عن موقف عمرو مرعى مهاجم الفريق من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان، فى إياب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب بعد تصريحاته عن المستحقات المتأخرة عقب لقاء الذهاب، الذى أقيم بالإسكندرية وانتهى بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

وأكد عمار أن عمرو مرعى سيكون تحت تصرف الجهاز الفنى للفريق بقيادة معين الشعبانى بشكل طبيعى فى المباراة المقبلة، وأن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعب إدارية فقط دون أن يكون لها علاقة بمشاركة اللاعب مع الفريق فى المباريات.

وأكد حسن عمار أن النادى لا يفكر فى تخفيض عقوبة عمرو مرعى، والتى وصلت إلى مليون جنيه، بعد تصريحات اللاعب أمس عقب مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية، بشأن المستحقات المتأخرة للفريق.

وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "لا مجال لتخفيف عقوبة عمرو مرعى، لأن اللاعب حصل على مستحقاته مثل باقي اللاعبين، وعند تعاقده مع النادى حصل على 50% من قيمة عقده، وبعد أزمته فى بداية الموسم حصل على مليون ونصف المليون جنيه، وغير مقبول أن تخرج تلك التصريحات منه.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعى، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانونى للنادى، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصرى ونهضة بركان المغربى والتى انتهت بفوز المصرى بهدفين لهدف.