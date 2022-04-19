المفاوضات بدأت.. الأهلى يبدأ خطة نصف دستة صفقات بثلاثة لاعبين

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادى الأهلى مرحلة التفاوض فى خطة الصفقات المفترض إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المداولات بين الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ولجنة التخطيط.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن إدارة النادى ستبرم 6 صفقات على الأقل وققا لاحتياجات الفريق فى مراكز الظهير الأيسر والمساك والدفندر والجناح والمهاجم وحارس المرمى، في الوقت الذى بدأت إدارة الأهلى مرحلة التفاوض مع ثلاثة لاعبين بالفعل وهم جاكسون موليكا مهاجم ستاندرليج البلجيكي وغنام محمد دفندر فيوتشر، كما تم الاستقرار بشكل نهائى على عودة أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته لسموحة.

من ناحية أخرى تقررت عودة بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة على متن طائرة خاصة عقب مباراة الرجاء المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على متن خطوط طيران عادية فيما تقرر عودة البعثة على متن طائرة خاصة عقب انتهاء المباراة مُباشرة.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية مسحة بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى بعدما سبق وخضعت البعثة لمسحة طبية قبل مران الفريق، الذى أقيم فى الرابعة عصر الأحد الماضى، وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة بالكامل.

وضمت قائمة الفريق لمسافرة للمغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى والسلام، قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.