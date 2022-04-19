آخر التطورات حول مباراة  مصر والسنغال التي جرت الثلاثاء 29 مارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حددت لجنة "فيفا" الثلاثية 21 أبريل لإصدار قرارها النهائي بشأن مباراة مصر والسنغال حول إعادة المبارة.



هذا وقد انتهت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من استعراض تقريري مراقبي لجنة المسابقات ولجنة الحكام لمباراة مصر والسنغال التي جرت الثلاثاء 29 مارس في داكار، في إياب المباراة الفاصلة لتحديد المنتخبات الصاعدة لكأس العالم في قطر 2022.

وتقدمت مصر بشكوى للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تطالب خلالها بإعادة مباراة السنغال، بسبب الأجواء غير الطبيعية التي تعرضت لها البعثة المصرية في السنغال.

وضم الملف المصري 4 مخالفات ارتكبها الجانب السنغالي في حق البعثة المصرية أثناء تواجدها في السنغال وهي تعطيل حافلة المنتخب المصري أثناء توجهه لخوض المباراة وعدم قدرته على أداء تدريبات الإحماء بصورة كافية، والاعتداء على البعثة الإعلامية وتحطيم الكاميرات الخاصة بهم والاعتداء على محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب بزجاجات المياه والحجارة أثناء المباراة، واستقدام محترفين في استخدام اشعة الليزر ووضعهم في المدرجات للتأثير على محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزملائه أثناء تسديد ركلات الترجيح والتصدي لها وهو ما بينته الصور المرفقة في ملف الشكوى.