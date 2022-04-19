شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم النسخة الثانية لكأس العالم للأهداف العالمية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تنظيم النسخة الثانية لبطولة كأس العالم للأهداف العالمية والتي تقام للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية. حيث ستقام الفعالية في 13 منطقة حول المملكة والتي يشارك فيها فرق نسائية للوصول والتأهل إلى النهائيات التي ستقام بمدينة جدة في شهر أكتوبر المقبل.

تم إطلاق النسخة الأولى للبطولة الدولية في عام 2015، حيث تهدف البطولة إلى تشجيع السيدات من عمر 18 سنة فما فوق على المشاركة في هذه المبادرة من خلال تشكيل فرق رياضية لدمج الأنشطة العامة مع البرامج الرياضية. وبالتالي فإن المسابقة لا تشتمل على مجرد التنافس الرياضي، بل يتوجب على كل فريق مشارك في البطولة أن يتبنى مبادرة مجتمعية يسلط عليها الضوء، بحيث تتناول أيا من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدام شعبية الأنشطة الرياضية وقوتها لتنفيذ مبادرات مجتمعية تؤدي لتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية. وتتيح للسكان التمتع بأنماط عيش صحية، ولعب دور رائد في تعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع.

وسيتم تحديد الفرق الفائزة بناء على مجموعة من العناصر والتي تشمل عدد الأهداف التي تم تسجيلها أثناء مباريات كرة القدم المصغرة، ومستوى تفاعل الجمهور، ومدى ارتباط زي الفرق بموضوع المبادرة، وبرامج التأثير الإيجابي في المجتمع التي تم تنفيذها قبل انطلاق البطولة.

وأشارت المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأستاذة شيماء صالح الحصيني إلى أهمية المسابقة في تحسين جودة الحياة، وهو ما يمثل أهم برامج رؤية المملكة 2030، موضحة أن أهدافها تتوافق بشكل وثيق مع رؤية الاتحاد لتمكين المرأة وإظهار دورها في الحياة العامة، وقالت: «نفخر في الاتحاد باستضافة البطولة للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية ونهدف فيها إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية وتعظيم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تتركه السيدات في المجتمع. ومما يشجعنا ويثير حماستنا أن أهداف البطولة تتطابق بشكل كبير مع القيم التي نسعى في اتحاد الرياضة للجميع لغرسها في المجتمع. كما أدعو كافة السيدات في المملكة إلى التسجيل والمشاركة في هذه البطولة، والتفاعل مع هذا الحدث لتأكيد ما يتمتعن به من عزيمة وإصرار وقدرات رياضية وقيادية على المستوى المحلي والدولي».

يشار إلى أن عملية التسجيل في البرنامج متاحة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 18 عاماً أو أكبر، وللتسجيل يتوجب على السيدات المشاركات تشكيل فريق مكون من ثمانية أشخاص بما في ذلك مدرب واحد، واختيار اسم الفريق، وتحديد أحد أهداف التنمية المستدامة لتبنيها خلال البرنامج، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني (sportsforall.com.sa/ggwcup). وبمجرد إتمام عملية التسجيل، يمكن للمشاركات تبادل الأفكار مع أعضاء الفريق، حول كيفية استخدام أهداف التنمية المستدامة واستثمارها من أجل الخير في المجتمع والبدء في التخطيط للعمل المجتمعي.

عندما يتم قبول الفريق، يجب إرسال صور أعضاء الفريق وأسماء اللاعبات مع نبذة عن مبادرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالفريق وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص للبطولة. ومن ثم سيتم تشجيع الفريق على البدء في التخطيط وتنفيذ مبادراته المجتمعية، ومشاركة النتائج التي تم تحقيقها على موقعي انستغرام وتويتر، عبر عمل منشن لحساب الاتحاد السعودي للرياضة للجميع [email protected]، وحساب النسخة السعودية لبطولة كأس العالم للأهداف العالمية [email protected]، وحساب النسخة الدولية لبطولة كأس العالم للأهداف العالمية [email protected]، والمشاركة بشكل مستمر عبر كل من الهاشتاقات التالية باللغة العربية والإنجليزية: #الهدف_هدفك GGWCup# و GGWCUPKSA#.

جدير بالذكر أن البطولة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركات الاجتماعية عبر تبني عدد من المبادرات، إضافة إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة. وفي عام 2021 تم إعلان فوز فريق "كفو" بالبطولة التي استضافتها المملكة، قبل أن يخوض النهائيات التي أقيمت في أيسلندا. وفي هذا العام يهدف الاتحاد لتسجيل 10 فرق على الأقل من كل مدينة لنشر الآثار الإيجابية لتلك المشاركة في كافة أنحاء المملكة. كما بإمكان الفرق الشقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي التسجيل والمشاركة. كما سيتم على هامش البطولة استضافة أنشطة جانبية مع رياضات أخرى مثل كرة السلة والكرة الطائرة في النهائيات بشهر أكتوبر من هذا العام.