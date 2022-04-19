شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى وثلاثى بيراميدز ضمن تشكيلة الأفضل فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير عمرو مرعى مهاجم النادى المصرى وثلاثى بيراميدز عبد الله السعيد وعلى جبر ومحمد حمدى ضمن أفضل تشكيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية طبقاً لأحد المواقع العالمية.

وكان عمرو مرعى قد أحرز هدفاً فى فوز المصرى بهدفين مقابل هدف على ضيفه نهضة بركان المغربى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد برج العرب، فيما تعادل بيراميدز سلبياً مع مازيمبى فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوى.



عمرو مرعى

وأكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن النادى لا يفكر فى تخفيض عقوبة عمرو مرعى مهاجم الفريق، والتى وصلت إلى مليون جنيه، بعد تصريحات اللاعب أمس عقب مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية، بشأن المستحقات المتأخرة للفريق.

وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، لا مجال لتخفيف عقوبة عمرو مرعى، لأن اللاعب حصل على مستحقاته مثل باقى اللاعبين، وعند تعاقده مع النادى حصل على 50% من قيمة عقده، وبعد أزمته فى بداية الموسم حصل على مليون ونصف المليون جنيه، وغير مقبول أن تخرج تلك التصريحات منه.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، توقيع غرامة قدرها مليون جنيه على عمرو مرعي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة المصري ونهضة بركان المغربي والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.