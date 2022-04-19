شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندى جيدو يصل القاهرة الخميس تمهيدا للتعاقد على تدريب فراعنة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القاهرة الخميس المقبل الهولندى جيدو فورمارلين للتعاقد مع مسئولى اتحاد الكرة الطائرة على تدريب منتخب الرجال الأول.

ومن المقرر أن يحضر جيدو نهائيات بلاى أوف كأس مصر لمشاهدة اللاعبين، على أن يوقع بعد ذلك على عقود الاتفاق.

يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات الدور النهائي لكأس مصر بين الأهلي والزمالك، حيث تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3) على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى على صالة حسن مصطفى فى 6 أكتوبر بنهائى البطولة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالى:-

- يوم الجمعة الموافق 22-4 الساعة 11 مساء.

- يوم السبت 23- 4 الساعة 11 مساء.

- يوم الأحد 24-4 الساعة 11 مساء.