شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع إيهاب جلال على توقيع عقد المنتخب لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة مع وكيل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، على أن تكون مدة العقد لمدة عامين حتى 2024، مع وجود بند فى العقد ينص على رحيله حال عدم التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ويعقد إيهاب جلال جلسة مع اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمى وتحديدا عقب مباراة الإياب بين بيراميدز ومازيمبى الكونغولى بالكونفدرالية.

على صعيد متصل علق إيهاب جلال على رغبته فى الجمع بين تدريب منتخب مصر وبيراميدز، بعد قرار اتحاد الكرة بتعيينه مديرا فنيا للفراعنة، خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش.

وقال إيهاب جلال، فى تصريحات صحفية، "فيه أراجوزات كتير مش عايزين نوجع دماغنا بيهم، وده أى كلام، لأنى لم أقل هذا الكلام بهذه الصياغة، وكل ما تحدثت عنه أننى يعز عليا أسيب فريقى فى الوقت الحالى بدون مدير فنى".