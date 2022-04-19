شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والرجاء فى المغرب بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى مع الرجاء المغربى مساء الجمعة المقبل بالمغرب، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتقام المباراة المرتقبة بمركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا فى تمام الثانية عشر من منتصف ليل يوم 22 أبريل الجارى.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة صباح اليوم فى طريقها للمغرب لخوض المباراة المهمة التى يتطلع فيها الأهلى لحصد تأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلى على الرجاء بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى باستاد الأهلي والسلام.

حكم مباراة الاهلي والرجاء في المغرب

ويُدير الحكم السنغالي ماجيت نداي مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء، ويساعده كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع.

قائمة الأهلي في المغرب

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.