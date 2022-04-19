شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المريخ وديا.. وتدريبات استشفائية للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى مباراة ودية ضد المريخ البورسعيدى، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، ضمن سياسة الجهاز الفنى للفريق فى الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لكل اللاعبين بجانب تجهيزهم للاستعانة بهم فى أى وقت خلال مشوار المسابقات المحلية.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الذين شاركوا بشكل أساسى فى مواجهة إيسترن كومبانى، تدريبات استشفائية مساء الثلاثاء، وذلك من أجل الحفاظ على جاهزيتهم وتجنب تعرضهم للإرهاق.

ونجح الدراويش فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الانتصار على إيسترن كومبانى مساء الاثنين بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد الشامى فى إطار الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويبدأ الدراويش استعداداته لمواجهة إنبى يوم 26 أبريل على ملعبه بالإسماعيلية فى الأسبوع قبل الأخير من منافسات الدور الأول بمسابقة الدورى العام.