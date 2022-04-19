تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، الثلاثاء، كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة 30.



يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة نارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة خلف المتصدر مان سيتي بفارق نقطة.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 54 نقطة ويسعى للوصول إلى المركز الرابع من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

سيستقر الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز على البدء بالقوة الضاربة أمام الشياطين الحمر.

وتضم التشكيلة أليسون في حراسة المرمى، خلف ألكسندر أرنولد وكوناتي وفيرجيل فان ديك، وآندي روبرتسون وفابينيو وتياجو وروبين دياز ونابي كيتا وساديو ماني ومحمد صلاح.

فيما سيواجه الألماني رالف رانجنيك مدرب الشياطين الحمر عقبة صعبة بإشراك مهاجمه كريستيانو رونالدو الذي أعلن عن وفاة مولوده الجديد.

وقد يضطر رانجنيك بإبعاد رونالدو عن التشكيل بعد وفاة مولوده والاعتماد على ثلاثي الهجوم راشفورد وإيلانجا وسانشو.

وتضم تشكيلة يونايتد في حراسة المرمى دي خيا، في الدفاع مجواير وفاران وتيليس ووان بيساكا، في خط الوسط فريد وماكتومناي وبرونو فيرنانديز، والهجوم مكون من راشفورد وإيلانجا وسانشو.