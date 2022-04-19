فضيحة عالمية في دوري أبطال إفريقيا بسبب حكم الأهلي والرجاء

الشارقة - اميمة ياسر - بات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، حديث الصحف العالمية بعد قراره باحتساب ركلة جزاء في مباراة الأهلي والرجاء التي اقيمت بالأمس السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا غاليا بالأمس السبت، أمام الرجاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن مباريات ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

واحتسب ندالا ركلة جزاء للأهلي أثارت جدلا كبيرا ونجح عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، من تسجيلها، كما أشهر كارت أحمر للاعب الرجاء منذ الدقيقة 70 كما احتسب ركلة جزاء ثانية للأهلي ولكن أهدرها السولية.

وأصبح ندالا حديث الصحف العالمية بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي الأولى والتي سجلها عمرو السولية، ومنح فريقه التقدم في الدقائق الأولى من المباراة.

وهاجمت بعض الصحف قرار حكم اللقاء بسبب عدم وجود لمسة يد على مدافع الرجاء وبالتالي استدعاء الحكم لرؤية اللعبة على تقنية الفيديو غير صحيح.

وكانت ردود فعل أبرز الصحف العالمية كالتالي:

تحدثت صحيفة ليكيب الفرنسية عن ركلة الجزاء الوهمية وأشارت إلى أن ندالا احتسب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد خيالية رغم وجود تقنية الفار.

وتحت عنوان: «ركلة جزاء وهمية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا تُثير الجدل»، أضافت أن الأهلي فاز بجدل كبير بسبب ركلة الجزاء الغير صحيحة رغم عودته لتقنية الفيديو.

وأتمت الصحيفة تقريرها عن اللقاء: «الكرة اصطدمت بقدم مدافع الرجاء ولكن ذلك لم يمنع حكم اللقاء من احتساب ركلة جزاء».