شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (18).. علاء مشرف حامل الإرث العريق للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، فى انتزاع مناصب عالمية فى الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة وهو أحد أفراد عائلة مشرف التى تحتكر لعبة تنس الطاولة فى مصر منذ قديم الزمن.

عائلة مشرف هى إحدى العلامات البارزة التى تركت بصمة فى تاريخ الرياضة المصرية عامة وتنس الطاولة بصفة خاصة ويتوارث الأبناء راية اللعبة جيلا وراء جيل وأخرجت قيادات اللعبة إداريى ومدربى منتخب مصر بل وتزوج أفرادها من أبطال وبطلات طاولة التنس فأنجبن بطلات وأبطالا محليين وقاريين وعالميين.. آخرساعة ترصد شجرة العائلة التى أفرزت نجوم اللعبة.

علاء مشرف هو ابن الأسطورة وفيق مشرف، الذى تولى رئاسة اتحاد تنس الطاولة وبطل اللعبة السابق، والدكتور علاء هو نائب رئيس الاتحاد الدولى الحالى وزوجته هى شيرين الألفى نجمة الزمالك فى اللعبة وابنتها دينا مشرف واحدة من اللاعبات اللواتى أصحاب البطولات الكبرى فى لعبة تنس الطاولة.

تاريخ لعبة تنس الطاولة يمتد عبر الأجيال، فالطبيعي أن الأبناء يعشقون هذه اللعبة ويتوارثونها لرؤيتهم الآباء وأقاربهم وأقرانهم من العائلة يمارسونها خاصة أن كل أسرة من عائلة مشرف وأصهارهم يمتلكون طاولة للعبة داخل منزلهم الأمر الذى سهل عليهم من تدريبهم وتعليمهم قواعد اللعبة ومهاراتها وأسرارها وبالتالى يعشقونها ويمارسونها بحب واقتناع.

دينا مشرف بطلة تنس الطاولة محليا وعربيا وقاريا والمصنفة دوليا هي أيضا أحد أفراد هذه العائلة، وترى هذه البطلة أنه منذ أن تتفتح أعين أى طفل من عائلة مشرف على الحياة يجد تنس الطاولة تحاصر حياته سواء بالسمع أو الرؤية وبذلك تتعلق مشاعره باللعبة.