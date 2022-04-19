شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدور الأول فى دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدور الأول من دورة الخليج 365 الرمضانية، والتى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة، وذلك بعد تصدر مجموعتهم بالفوز في مباراتين متتاليتين.

وتأتى المباريات كالتالى : 1) أبو حتة يواجه العائدون فى تمام الساعة 10:30 مساء ملعب A 2) البرنس يواجه الابطال فى تمام الساعة 10:30 مساء ملعب B 3) النجوم يواجه الأخبار فى تمام الساعة 11:00 مساء ملعب A 4) مان 7 يواجه توك شوي فى تمام الساعة 11:00 مساء ملعب B 5) تروجان يواجه حياة كريمة فى تمام الساعة 11:30 مساء ملعب A 6) الكبير أوي يواجه مو الجمهورية الجديدة فى تمام الساعة 11:30 مساء ملعب B

وأقيمت مساء الإثنين 6 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية والثالثة من دورة الخليج 365 الرمضانية، وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

فوز.. أبوحته على توك شو.. 5./2

تعادل العائدون.. مع مان 7 بنتيجة 1/1

فوز باريس على الاسباني.. 1/ صفر

فوز النجوم.. على تروجان.. 7/2

فوز الكبير اوي.. على البرنس.. 4 /1

تعادل.. النسور.. و موحوداث... صفر /صفر

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.

وضمنت فرق أبوحته والأبطال والنجوم، الصعود إلى الدور الربع النهائي من دورة الخليج 365 الرمضانية.