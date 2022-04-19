شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط للعب بثلاثى وسط ملعب أمام الرجاء بموقعة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى اللعب بثلاثى وسط دفاعى فى مباراته ضد الرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لتأمين الناحية الدفاعية للفريق الأحمر.

ويفكر الجهاز الفنى للأهلى فى الدفع بالثلاثى أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية لقيادة وسط الملعب في مباراة العودة ضد الرجاء المباراة، باعتابر أنها ستكون مباراة عصيبة على الفريق الأحمر.

وتأتي رغبة الجهاز الفني للأهلي في الاعتماد على ثلاثي بوسط الملعب لتأمين دفاع الأهلي وسط الضغط الهجومي المتوقع للرجاء على أرضه ووسط جمهوره، لاسيما مع توقع حضور جمهور الفريق المغربي بسعة الاستاد الكاملة في موقعة الإياب بالمغرب.

واعتمد الأهلي على ثنائي في وسط الملعب بمباراة الذهاب على ملعب الأهلي والسلام، هما عمرو السولية واليو ديانج قبل أن يسحب ديانج بين شوطي المباراة وينزل بدلا منه حمدي فتحي.