شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يعود إلى قيادة المصرى من الملعب أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود معين الشعبانى، المدير الفنى للنادى المصرى، إلى قيادة الفريق البورسعيدى من على دكة البدلاء فى اللقاء المقبل للفريق أمام نهضة بركان المغربى فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين الأحد المقبل على الملعب البلدى بمدينة بركان.

وكان الشعبانى قد غاب عن قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء فى مباراة الذهاب التى أقيمت ببرج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للطرد في أخر مباراة بدور المجموعات أمام مازيمبي الكونغولي، ويعود الشعباني لقيادة الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائى من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمع المصرى ومضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويقود الطاقم حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".