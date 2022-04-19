شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب صانع ألعاب الوداد المغربى لتعويض غياب بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى أيمن الحسونى صانع ألعاب الوداد البيضاوى المغربى حسابات الجهاز الفنى للزمالك لتعويض غياب أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، الذى اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء، والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى.

وأصبحت أيام أشرف بن شرقى معدودة داخل الزمالك بعدما أدرك الجميع داخل مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع الفريق، وأنه يسير بنفس خطوات فرجانى ساسى قبل رحيله للدورى القطرى، على أن يشارك مع الفريق حتى اليوم الأخير فى عقده، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وتألق الحسونى مع الوداد المغربى فى الآونة الأخيرة وخلال مباريات دورى أبطال أفريقيا، خاصة فى دور المجموعات والذى كان يجمع فريقى الزمالك والوداد سويا، واستطاع الأخير التأهل كأول المجموعة بعد الفوز على الفريق الأبيض ذهابا وإيابا.