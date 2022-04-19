شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحي الباحث عن اللعب لأضلاع مثلث الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رمضان صبحى، صانع ألعاب نادى بيراميدز، أصبح على أعتاب ارتداء القميص الأبيض، ليستكمل أضلاع مثلث اللعب للكبار بعد إرتداء قميص الأهلى وبيراميدز.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك منذ الموسم الماضى لتدعيم صفوف الفريق باللاعب رمضان صبحى الذى يمتلك إمكانيات يحتاجها الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، وسيتم حسم الأمر فى أقرب وقت وفقا لرغبة اللاعب، بعدما دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جديدة مع صبحى، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" أن الإدارة ترغب فى التعاقد مع رمضان صبحى لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، خاصة فى ظل اقتراب بعض النجوم من الرحيل بنهاية الموسم لانتهاء عقودهم مع القلعة البيضاء، وعدم رغبتهم فى التجديد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رمضان صبحى فى الصور التالية :