شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب نتيجة قرعة بطولة أمم أفريقيا 2023 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، نتيجة قرعة بطولة أمم افريقيا 2023، والتى سيتم سحبها فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفقًا لما ذكره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، فى بيان عبر موقعه الرسمي.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول، قبل القرعة التي يشارك فيها 48 منتخبا يتم تقسيمها على 12 مجموعة، وتضم كل واحدة منها 4 منتخبات، وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يوليو من نفس العام.

ووفقًا للاتحاد الإفريقي فإن القرعة ستقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، وكل مجموعة يتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة، على أن يتأهل من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات، على اعتبار أن نتائج الأخيرة لن تحتسب باعتبارها البلد المستضيف للمسابقة.

تصنيف المنتخبات في القرعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: السنغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثاني: جنوب أفريقيا - كاب فيردي - غينيا - الجابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا – سيراليون.

التصنيف الثالث: ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر.

التصنيف الرابع: تنزانيا - أفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي.