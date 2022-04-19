شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الرجاء فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة النادى الأهلى، منذ قليل، القاهرة فى طريقها للمغرب لمواجهة فريق الرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل، بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية مسحة بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى بعدما سبق وخضعت البعثة لمسحة طبية قبل مران الفريق، الذى أقيم فى الرابعة عصر الأحد الماضى، وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة بالكامل.

وضمت قائمة الفريق لمسافرة للمغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى والسلام، قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.