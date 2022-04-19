شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. مجدى طلبة أول مصرى يشارك فى البطولات الأوروبية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".. مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن مجدى طلبة نجم الأهلى والزمالك والمنتخب السابق.

بداية مجدى طلبة

ولد مجدى طلبة فى 24 فبرار عام 1964، بدأ مسيرته داخل نادى الزمالك ولعب بين صفوف الفريق الأول 5 أعوام توج خلالها بالعديد من البطولات، أبرزها الدوري المصري مرتين، وبطولة الأندية الأفريقية للأبطال مرتين، والبطولة الأفروآسيوية.

الطريق إلى أوروبا

فى صيف عام 1989 وأثناء معسكر نادي الزمالك فى اليونان، كان مجدي طلبة خارج حسابات عصام بهيج المدير الفني، وفي إحدى الحصص التدريبية كان يتدرب نادى باوك بجوار الزمالك وطلبوا لاعبا لكى يكملوا التقسيمة، ليوافق على الفور الجهاز الفنى للزمالك وأرسلوا مجدى طلبة باعتباره خارج الحسابات.

ومع ظهوره الأول بالصدفة مع نادي باوك انبهر الهولندي روب ياكوبس بقدرات وإمكانيات مجدي طلبة، بل ووصفه بأنه يتحدث مع الكرة وقرر التفاوض مع الزمالك لضمه، وبالفعل لم يتمسك الزمالك باستمرار اللاعب ووافقوا على الفور رحيله إلى باوك وانضم إلى صفوف النادي اليوناني موسم 1989-1990، ليصبح مجدي طلبة هو أول لاعب مصري وأفريقي يمثل كبير اليونان وصاحب الشعبية الجارفة.

وبعد انتقاله باوك كان مجدي طلبة كان أحد اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم 1990، فمحمود الجوهري كان يعتمد عليه كورقة رابحة في المباريات.

مجدى يدخل التاريخ

ويعد مجدي طلبة هو أول لاعب مصري يشارك في البطولات الأوروبية الكبرى عندما شارك مع باوك أمام إشبيلية الإسباني عام 1990، وظل داخل الفريق ليصبح أحد القادة ومعشوق الجماهير.

وشارك مجدي طلبة مع باوك في 112 مباراة، منها 86 مباراة في الدوري اليوناني، بالإضافة إلى 20 مباراة في الكأس و6 في بطولة أوروبا، نجح خلالها فى تسجيل 17 هدفًا.

فى عام 1994 قرر طلبة الرحيل عن باوك والانتقال إلى ليفسكي صوفيا البلغاري ونجح في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، ليدخل التاريخ ويصبح هو أول مصري يحقق بطولة مع فريقه الأوروبي.

اختتم مجدي طلبة مسيرته الاحترافية باللعب لفاماجوستا القبرصي، وشارك معه في البطولة الأوروبية ليقرر بعدها العودة مرة أخرى إلى مصر عن طريق النادي الأهلي.

لعب مجدي طلبة بين صفوف الأهلي 3 مواسم وبعدها انتقل لصفوف الإسماعيلي والذي أنهى حياته الكروية بداخله موسم 1999.