تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء إقامة عدة مباريات قوية على المستويين المحلي والأوروبي.

في الجولة 15 من دوري we المصري يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد، فيما يلعب طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف ليفربول غريمه مانشستر يونايتد في مباراة "ديربي الشمال الغربي" المؤجلة من الجولة 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يقام "ديربي الغضب" بين إنتر وميلان في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

9.30 مساء.. الاتحاد والزمالك.. قنوات أون تايم سبورتس.

9.30 مساء.. طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.. قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي:

9 مساء.. ليفربول ومانشستر يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium.

كأس إيطاليا:

9 مساء.. إنتر وميلان.. أبوظبي الرياضية 1.

9.30 مساء.. فياريال وفالنسيا.. beIN Sports HD 1.