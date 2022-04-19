مصر تنتظر.. موعد والقناة الناقلة لقرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقام مساء اليوم، الثلاثاء، قرعة التصفيات المؤهلة للنسخة 34 من كأس أمم أفريقيا 2023 التي من المقرر لها أن تقام في كوت ديفوار.

موعد ومكان القرعة

سيكتشف منتخب مصر مساره للتأهل المحتمل إلى "كان 2023" حين يتم سحب القرعة من مقر قنوات سوبرسبورت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وستبدأ مراسم سحب القرعة بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة ومَن يسحب القرعة

سيتم نقل مراسم القرعة تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" المفتوحة، بجانب البث المباشر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وستجري القرعة بمشاركة سامسون أدامو مدير مسابقات الكاف، وسيسحبها كل من الجنوب إفريقي لوكاس راديبي والإيفواري سالومون كالو، الفائزان السابقان بأمم إفريقيا.