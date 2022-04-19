شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس سفر بعثة الأهلى للمغرب لمواجهة الرجاء بدورى الأبطال.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى للسفر، بعد قليل، للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى يوم الجمعة المقبل بدورى أبطال أفريقيا، ونرصد فى اتقرير التالى أجواء سفر البعثة الأهلاوية للمغرب.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للأهلى، سلبية مسحة بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، المتجهة إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا ، وخضعت البعثة لمسحة طبية قبل مران الفريق الذى أقيم فى الرابعة عصر الأحد الماضى، وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد البعثة بالكامل.



بعثة الأهلي تستعد للسفر للمغرب



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سفر الأهلي للمغرب (3)



سفر الأهلي للمغرب (4)



سفر الأهلي للمغرب (5)



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وتغادر بعثة الأهلى إلى مدينة كازابلانكا استعدادا لمباراة الرجاء المقرر لها الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى والسلام قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

وضمت قائمة الفريق المتجهة للمغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.