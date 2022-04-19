شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. متعب يغير مسار لقب الكونفدرالية ويمنحه للأهلى برأسية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه، وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، الذى سجل هدفا من الأهداف الغالية لجماهير النادى الأهلى، حيث بفضل هذا الهدف القاتل نجح الأهلى فى التتويج بكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" لأول مرة فى تاريخه بعد رأسية رائعة من القناص عماد متعب ليواصل إبداعاته فى اللحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

وتمكن عماد متعب فى السادس من ديسمبر 2014 من تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة 96، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه، ثم نجح الزمالك فى 2018 بالتتويج بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربى.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة، وشارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".