شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



يواجه فريق الوحدات الأردني نظيره السد القطري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية في الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يخوض فريق الريان القطري مواجهة عربية مرتقبة أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وتنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية في الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يستكمل حامل اللقب نادي الهلال السعودي رحلته في الدفاع عن لقبه من دوري أبطال آسيا حين يلاقي استقلال دوشنبة الطاجيكي في الجولة الرابعة.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية في الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يخوض فريق الفيصلي السعودي مباراة هامة في الجولة الرابعة لحفظ آماله في التأهل حين يلاقي ناساف كارشي الأوزبكي.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباريات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل السعودية، وأبوظبي الرياضية في الإمارات، وبي إن سبورتس في باقي الدول العربية.

يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في قمة منتظرة ومؤجلة من الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وتبدأ المواجهة الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة الاتحاد والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

تقام مباراة الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليا بين إنتر ميلان وميلان، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.