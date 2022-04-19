شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلى المتجهة للمغرب لمواجهة الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المتوجهة إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وتغادر بعثة الأهلى إلى مدينة كازابلانكا بعد قليل استعدادا للمباراة التى من المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضى على ملعب الأهلى والسلام قد انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.