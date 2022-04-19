شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يصطدم بسيراميكا في مهمة استعادة الانتصارات الغائبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق طلائع الجيش على ملعبه جهاز الرياضة العسكري نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى الفريقين للعودة إلى نغمة الانتصارات مجددا.

يدخل طلائع الجيش المباراة بعد التعادل في أخر مباراتين أمام إيسترن كومباني وإنبي، بينما يدخل سيراميكا المواجهة بحثا عن العودة للانتصارات الغائبة في آخر عشر مباريات بالدوري، خاصة أن أخر أربعة مباريات للفريق شهدت هزيمتين أمام فيوتشر وإيسترن كومباني وتعادلين أمام إنبى وسموحة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 14 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثمان مواجهات وتلقى 4 هزائم ونجح لاعبوه تحت قيادة هيثم شعبان في تسجيل 12 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

في المقابل يدخل طلائع الجيش هذه المواجهة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بعدما لعب الفريق 14 مباراة حقق 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات وخمسة هزائم، ونجح لاعبوه تحت القيادة الفنية للمخضرم طارق العشري في تسجيل 6 أهداف فقط وهو واحد من أضعف خطوط الهجوم في الدوري بينما تلقت شباكهم 13 هدفا.

وتعد مباريات سيراميكا وطلائع الجيش من المواجهات التي تحمل معها أثارة حيث انتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضية وتحديد بالجولة 25، سجل وقتها ميدو جابر واحمد ياسر ريان هدفي سيراميكا كليوباترا في الدقيقتين 14، 35، فيما سجل اسلام محارب وناصر منسي هدفي طلائع الجيش في الدقيقتين 1، 82.

وتعتبر المباراة تحد كبير على مستوى المديرين الفنيين، بين طارق العشري الذى طُرح اسمه لتدريب فريق بيراميدز خلفا لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب منتخب مصر الأول، وبين هيثم شعبان الذى يعيش ظروفا صعبة في سيراميكا مؤخرا، بعد تراجع النتائج بالدوري، خاصة مع تداول تقارير حول اقالته وتعيين حسام حسن بدلا منه.