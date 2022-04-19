شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. حسام وإبراهيم حسن "توأم" ذهبى وتاريخ ناصع بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية، مسلطًا الضوء على تاريخها وإنجازها الكروى، وما قدمته هذه الشجرة من مواهب كبيرة كان لها الدور الفعال فى إثراء الملاعب والحياة الكروية.

وبطل قصة اليوم هى عائلة "آل حسن" بحلوان، أشهر توأم فى تاريخ الكرة المصرية، اللذان انضما إلى ناشئى الأهلى عام 1979 تحت قيادة الدكتور عمرو أبو المجد، وتم تصعيدهما فى نهاية موسم 1984-1985، للفريق الأول تحت قيادة محمود السايس.

شارك إبراهيم حسن فى مباراة الإسماعيلى بالإسماعيلية فى 5 مايو 1985، ثم شارك حسام فى المباراتين التاليتين أمام الترسانة فى 14 مايو 1985، ثم الزمالك 26 مايو.



توأم

استمرت مسيرتهما مع الأهلى حتى نهاية كأس العالم 1990، حيث انتقلا سويا إلى باوك اليونانى موسم 1990/1991، ومنه إلى نيوشاتيل السويسرى موسم 1991/1992، الذى شهد قمة نضج التوأم فى كأس الاتحاد الأوربى عندما سجل إبراهيم حسن هدف الفوز التاريخى لفريقه على ريال مدريد.

بينما سجل حسام حسن اسمه فى سجلات البطولة بتسجيله سوبر هاتريك فى شباك سلتيك الأسكتلندى، ثم عادا مجددا للأهلى لمدة ثمانى سنوات، تخللها إعارة لحسام حسن للعين الإماراتى شتاء 2000.

حقق حسام حسن مع الأهلى 23 بطولة مقابل 19 لإبراهيم حسن الذى لم يشارك موسمى 1985/1986، 1986/1987، حيث جاءت مشاركته مع تولى أنور سلامة تدريب الفريق مع الإنجليزى جيف باتلر.



التوأم حسن

شارك حسام حسن فى 300 مباراة، سجل خلالها 142 هدفا ليصبح ثانى هدافى الأهلى فى تاريخه، بينما خاض إبراهيم حسن 292 مباراة سجل خلالها 33 هدفا، كما لعب حسام حسن كمحترف أكثر من 40 مباراة سجل خلالها 16هدفا.

وفى أغسطس 2000 تفاجأ الجميع بانتقال التوأم حسن للزمالك غريم الأهلى التقليدى فى صفقة انتقال حر هزت الوسط الرياضى، واستمرت أربع سنوات، هى الأفضل تاريخيا فى تاريخ القلعة البيضاء من حيث النتائج، حيث حققا مع الفريق 10 بطولات من أصل 11 بطولة حققها الزمالك فى تلك السنوات الأربعة.

لعب خلال تلك الفترة حسام حسن 107 مباراة سجل خلالها 54 هدفا، بينما لعب إبراهيم حسن 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

ومن الزمالك، انتقلا إلى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، ثم انتقل حسام حسن إلى الترسانة موسم 2006-2007، ثم الاتحاد بداية موسم 2007-2008، وفى نهاية ذلك الموسم بدأ التوأم مسيرتهما التدريبية، وعمل حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم مديرا للكرة لكل من أندية المصرى فى أكثر من مناسبة، المصرية للاتصالات، الزمالك مرتين، الإسماعيلي، مصر المقاصة، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحة، كما توليا تدريب منتخب الأردن الأول.



حسام وإبراهيم

وعلى الجانب الدولي، انضم حسام حسن لمنتخب مصر الأول أواخر عام 1985 أمام النرويج، واستمر حتى عام 2006، حيث حقق مع المنتخب لقب بطولة الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 1986، 1998، 2006، كما شارك مع توأمه فى كأس العالم 1990، وسجل هدف التأهل فى شباك الجزائر، وشارك أيضا فى كأس العالم للقارات 1999.

أعتلى قمة أكثر لاعبى العالم من حيث المشاركة الدولية عام 2001، والتى يحتلها حاليا أحمد حسن كامل نجم مصر، حيث توقف 176 مباراة، سجل خلالهم 66 هدفا وهو الهداف التاريخى للمنتخب، وله 10 مباريات أخرى غير مسجلة دوليا سجل خلالها ستة أهداف.

بينما لعب إبراهيم حسن 128 مباراة دولية سجل خلالها 15 هدفا، بالإضافة إلى ثلاث مباريات غير مسجلة دوليا، سجل خلالها هدفا، وكان ظهوره الأول أمام بلغاريا وديا في2 مارس 1988