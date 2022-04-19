شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة عندما يلتقى الاتحاد السكندرى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل في 2، وخسر مثلهما، وسجل لعبوه 26 هدف، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا، في المقابل يدخل الاتحاد محتلا المركز الحادى عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 3 وتعادل في 6، وخسر 5 مواجهات، وسجل لعبوه 18 هدفا، واستقبلت شباكه 22.

واستقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على القائمة التي دخلت معسكر المباراة وضمت كلاً من.. فى حراسة المرمي.. محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية، فى الدفاع.. محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، فى الوسط.. طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، رزاق سيسيه، فى الهجوم.. سيف جعفر، سيد محمد عبد الله، سيف الجزيرى، عمر السعيد.