شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب لاعبي الأهلي بتسجيل أهداف في شباك الرجاء لتأمين صعوده الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أكثر من جلسة مع لاعبيه منذ الانتهاء من مباراة الذهاب ضد الرجاء المغربي، طالبهم خلالها بنسيان نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، وحثهم على ضرورة اللعب للفوز خارج الديار لحسم تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتمسك بالفرصة رغم النتيجة غير المطمئنة بموقعة الذهاب.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة تسجيل هدف أو أكثر في موقعة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، من أجل تأكيد فرصة الصعود إلى الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، واستكمال مشواره في البطولة القارية، مع ضرورة الحفاظ على نظافة شباكهم في هذه المباراة لتأكيد حلم الصعود لنصف النهائي الإفريقي.

ويخضع علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى المغرب، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على حالته الطبية قبل السفر إلى المغرب.

وقرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب علي معلول فى رحلة المغرب، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي الجمعة المقبل، بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي كانت سببا فى غيابه عن مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويواصل علي معلول تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.