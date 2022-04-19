شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. الثعلب الصغير يلبى دعوة الطفل "حازم إمام" المريض بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. حازم إمام

حرص حازم إمام، نجم المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، على تلبية دعوة الطفل حازم إمام المريض بالسرطان وقام بزيارته في المستشفى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، "بوست" لطفل مريض بالسرطان يريد رؤية الثعلب وزيارته فى المستشفى كونه من أحد معجبيه، وهوا ما استجاب له نجم الكرة المصرية وزاره بعد تأجيل الزيارة من قبل بناء على طلب المستشفى.

وتمنى حازم إمام الشفاء للطفل خلال زيارته، مقدماً الشكر إلى إدارة المستشفى متمنياً الشفاء العاجل وقال عن الطفل: "حازم إمام الجديد".