شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الشطرنج.. تقوية الذاكرة والحماية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الشطرنح والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- تقوية الذاكرة.

2-الحماية من الزهايمر.

3- التحكم فى الأعصاب .

4- تحسين قدرة العقل الباطن .

5- حسن التصرف .

6- إكتساب مهارات التخطيط .

7- تحفيز القدرات الذهنية .