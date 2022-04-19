شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول مران بالمغرب اليوم استعدادا لمباراة العودة ضد الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول بالمغرب، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب، حيث تتجمع بعثة الفريق الأحمر بالمطار لإنهاء ترتيبات السفر قبل استقلال الطائرة المتجهة إلى المغرب عبر رحلات الطيران العادية، على عكس العُرف الذي كان يجري عليه النادي من خلال السفر بطائرة خاصة في السفريات الماضية لخوض مباريات البطولة الإفريقية.

ويخضع على معلول، ظهير أيسر الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى المغرب، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، للاطمئنان على حالته الطبية قبل السفر إلى المغرب.

وقرر الجهاز الفني للأهلي اصطحاب علي معلول فى رحلة المغرب على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي الجمعة المقبل بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، والتي كانت سببا فى غيابه عن مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويواصل علي معلول، تنفيذ برنامجه التدريبي منفردًا في «الجيم» تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.