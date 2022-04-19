شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. هدف قاتل يمنح الأبيض لقب دورى أبطال أفريقيا 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى نسخة عام 2002 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى حصدها الزمالك وتعد آخر لقب أفريقى يتوج به الفارس الأبيض حتى الوقت الحالى. تصدر الزمالك المجموعة الثانية في دور المجموعات بالبطولة علي حساب كل من أسيك الإيفواري صاحب المركز الثاني والترجي التونسي وكوستادي سول، فيما تأهل من المجموعة الأولى الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي وودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

وتخطى الزمالك عقبة مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي، بعد الفوز عليه 3 / 1 في مجموع المباراتين، وفي المباراة النهائية واجه الرجاء المغربي، وتعادل الفريقان 0 / 0 في الذهاب بالمغرب.

ونجح الزمالك في حصد اللقب من خلال هدف عالمي أحرزه تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، من تسديدة قوية من منتصف الملعب، حسمت اللقب القاري الأغلى للزمالك في الألفية الجديدة.