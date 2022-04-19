شكرا لقرائتكم خبر عن إداري المصري يسبق بعثة الفريق إلى المغرب لتحديد مقر الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبق محمود جابر، إداري النادي المصري، بعثة الفريق البورسعيدي إلى المغرب، لتحديد مقر إقامة الفريق قبل وصول البعثة، حيث من المقرر أن تطير بعثة المصري إلى المغرب يوم 20 أبريل الجارى قبل مواجهة نهضة بركان بثلاثة أيام في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، صرف مستحقات شهر فبراير للاعبي الفريق، وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "صرفنا مستحقات فبراير اليوم للاعبين وسنصرف مستحقات شهر مارس بعد العودة من المغرب عقب مواجهة نهضة بركان".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع المصرى ومضيفه فريق نهضة بركان والمقرر إقامتها الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويقود الطاقم حكم الساحة التونسي "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبي "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز" مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله السنغالي "الحاج مالك سامبا".